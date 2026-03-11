アメリカのトランプ大統領は、攻撃の応酬が続くイランとの対話について、条件次第では応じる可能性があるとの考えを示しました。トランプ大統領は10日、FOXニュースの電話取材に対し、「イランが強く交渉を望んでいる」と明らかにした上で、「条件次第だ。もう話す必要もないかもしれないが、可能性はある」と述べ、イランとの対話に応じる可能性を示唆しました。また、新しく指導者となったモジタバ師については「彼が平和に生き