甲府市内の牛丼チェーン店で、５杯の丼を無銭飲食したとして詐欺罪に問われた同市、無職の男（３５）の初公判が１０日、甲府地裁（松本恭平裁判官）であった。起訴状などによると、男は昨年１２月、牛丼チェーン店で牛丼３杯を含む丼もの計５点などを無銭飲食したとされる。この日の罪状認否で、男は起訴事実を認めた。検察側は冒頭陳述などで、「このままでは空腹で死んでしまう」と考えた男が「どうせなら腹いっぱい牛丼を