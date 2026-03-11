イラン情勢の悪化で原油の供給不安が強まる中、G7（主要7カ国）のエネルギー担当相は石油備蓄の協調放出を含む必要な措置を取る用意があることを確認しました。日本時間の10日夜に開かれたG7のエネルギー担当相によるオンライン会合に赤沢経産相が出席しました。会合では、各国が連携して石油備蓄放出を含む必要な措置を講じる用意があることを確認する共同声明がとりまとめられました。赤沢経産相：IEA（国際エネルギー機関）のも