今日3月11日は、九州から関東は広く晴れるでしょう。ただ、山沿いでは雨や雪の降る所がありそうです。東北や北海道では日本海側を中心に雲が多く、雪の降る所があるでしょう。最高気温は全国的に平年並みか低くなりそうです。九州から関東にかけて晴れ今日11日は、高気圧に覆われて、九州から関東にかけて広く晴れてるでしょう。ただ、午後は静岡県、山梨県、関東南部の山沿いを中心に雲が増え、一部で雨や雪の降る所がありそうで