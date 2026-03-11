NY原油先物4 月限（WTI）（終値） 1バレル＝83.45（-11.32-11.94%） ニューヨーク原油は暴落。主要７カ国（Ｇ７）が９日のオンラインでの財務相会合に続き、この日はエネルギー相（日本からは赤沢経産相）会合を開催して、石油備蓄の放出を含めた供給の安定策を講じる必要があることで合意したことや、同会合に参加していた国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のピロル事務局長がＩＥＡの臨時会合を開いて