イラン政府はアメリカなどへの対抗措置として石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を継続する可能性を示しました。【写真を見る】ホルムズ海峡は「戦略的な海上交通路として最大限活用」イラン政府封鎖を継続する可能性示すイラン政府の報道官は10日、イランが封鎖を宣言し、石油タンカーの航行が停止しているホルムズ海峡について、「戦略的な海上交通路として最大限活用していく」と表明しました。ホルムズ海峡をめぐっては