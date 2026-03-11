アメリカのヘグセス国防長官はイランへの軍事作戦について、「きょうも再び最も激しい攻撃の日となるだろう」と述べ、攻撃をさらに強める姿勢を強調しました。ヘグセス国防長官「敵が完全かつ決定的に敗北するまで我々は容赦しない。きょうも再びイラン国内における我々の最も激しい攻撃の日となるだろう」ヘグセス国防長官は10日、記者会見を行い、イランへの攻撃をさらに強める姿勢を示しました。また、「軍事作戦の終了のタイミ