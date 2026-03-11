有馬記念3着ダノンデサイル（牡5＝安田）は招待を受諾していたドバイシーマクラシック（28日、メイダン）への遠征を取りやめ、大阪杯（4月5日、阪神）に向かうことが分かった。11日、安田師がXで発表した。安田師は「オーナーとの協議の結果、ドバイ遠征は回避して大阪杯を目標にします」とつづった。