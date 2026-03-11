◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルスの1回戦が10日に行われ、日本勢男子は松島輝空選手と張本智和選手が2回戦進出を決めました。世界ランク8位の松島選手は、同28位アメリカのカナック・ジャー選手に3-1(11-8、11-7、5-11、11-9)で勝利。国際大会で過去2戦2勝の相手を退けました。また同5位の張本選手は、同31位スウェーデンのシェルベリ選手と3-2(6-11、11-4、11-13、11-9、11-5)の激闘の末に勝利。パ