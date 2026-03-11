日本代表は3月下旬にイギリス遠征を行い、3月28日にスコットランドのグラスゴーでスコットランド代表、3月31日にロンドンのウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦します。今回は昨年11月以来となる代表活動に向け、ゲキスタ恒例の日本代表招集メンバー予想をお届けします。負傷者の復帰状況、新たなケガ人の状態は?ワールドカップ本大会に向けた新戦力のテストなど、選考のポイントや活動の狙いなどについて、ゲキ