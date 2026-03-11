[3.8 欧州CL 決勝T1回戦第1戦 ガラタサライ 1-0 リバプール]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日、決勝トーナメント1回戦第1戦を開催した。ガラタサライはホームにリバプールを迎え、1-0で先勝を収めた。ガラタサライは2012-13シーズン以来の8強入りへ1点のリードを持って敵地に臨むことになった。リバプールは守護神のGKアリソン・ベッカーが欠場し、GKギオルギ・ママルダシュビリがゴールを守った。そうした一戦は開始早