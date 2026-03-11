[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]誰よりも長くピッチに立ち続け、自らの真価を試せる舞台への切符を掴んだ。FC町田ゼルビアのMF中山雄太はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16で2試合180分間フル出場。3バックの一角として無失点でベスト8進出に導き、「(チームの)目標達成というところでシンプルに結果を出せたのもそうだし、町田ゼルビアという固いチームを象徴する勝ち方だった」と胸を張った。10