アメリカ、イスラエルとの攻撃の応酬が続く中、イランの指導部は10日、「目には目を」でインフラを狙った報復攻撃を強化すると警告しました。イランの国会議長は10日、国内の石油施設への被害を念頭に「目には目を」「もし敵がインフラの戦争を始めるなら、我々もインフラを標的にする」と警告しました。これに先立ち、イラン軍はイスラエル北部の製油所などを攻撃したと主張しましたが、被害は明らかになっていません。イランの指