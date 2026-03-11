東日本大震災から15年。日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、災害への「備え」につながる情報をお届けしています。震災2日前の2011年3月9日、東北で最大震度5弱の地震が起きていました。しかし、国や専門家は“巨大地震の前触れ”だと予想することが難しかった現実があります。“大地震2日前の教訓”を今にどう生かすのか、取材しました。■大川小学校娘亡くした父の思い宮城県石巻