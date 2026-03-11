◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)3番手として2イニングをパーフェクトに抑えた金丸夢斗投手がピッチングを振り返りました。「0-0だったので緊張感はあったが、いつも通りのピッチングができたので自然といい結果につながった」と語った金丸投手。WBC初登板となったこの日、先頭打者をサード・岡本和真選手のファインプレーもあって打ち取ると、ここから奪三振ショー。イニ