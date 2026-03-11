「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）広島ドラフト１位・平川蓮（仙台大）が先制打を含む２安打１打点に好走塁も披露した。一方で開幕投手候補の先発・森下暢仁は４回８安打３失点。新井貴浩監督は「全体的にボールが高いよね」と注文を付けた。以下、主な一問一答。◇◇−右膝への自打球から復帰した平川が１打席目から適時打を放った。「良いヒットだったと思うし、その後の走塁も良か