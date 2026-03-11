【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は10日、ウクライナ侵攻で全域制圧を目指す東部ドネツク州について、ウクライナの管轄地域は「半年前の25％から15〜17％に減少した」と述べ、85％程度を制圧したとの認識を示した。和平交渉が停滞する中、戦果を誇示した。同州のロシア実効支配地域のトップ、プシーリン氏とモスクワで会談した際に語った。和平交渉では東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）の扱いが焦点で、ロ