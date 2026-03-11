「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が１０日、積極的な走塁で魅せた。初回に適時打を放ってから二盗を決めると、三回には快足飛ばして内野安打。暴投時には素早いスタートを切り、三塁を陥れた。７日の中日戦（マツダ）で自打球を右膝に当てて途中交代。８日の試合を欠場したが、復帰戦で躍進続く打撃だけではなく、脚力でも光り輝くものを見せ