3月16日午前6時30分からNHK BSで生放送される『生中継！第98回アカデミー賞授賞式』の出演者が発表された。【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真アカデミー賞は、“オスカー”の愛称でも知られる世界最高峰の映画賞。映画芸術科学アカデミーが主催し、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など映画界の優れた作品や人物を表彰する。今年は新たにキャスティング賞が加わり、計24部門が発表される。今年は『国