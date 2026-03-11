東日本大震災の発生から11日で15年です。震災では1万5901人が亡くなり、いまだ2519人が行方不明となっています。被災地は、きょう一日、深い鎮魂の祈りに包まれます。高さ10メートルの津波で大きな被害を受けた宮城・仙台市若林区の荒浜地区では、日の出に合わせて、人々が祈りを捧げていました。一方、東京電力・福島第一原子力発電所で起きた事故の影響は、現在も色濃く残っています。2022年8月まで全町避難を強いられた福島・双