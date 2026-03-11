ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１０日（日本時間１１日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で行われたホワイトソックスのマイナーリーガーを相手にした練習試合で登板したと、複数の現地メディアが報じた。米スポーツサイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「佐々木朗希はホワイトソックスのマイナーリーガーを相手にキャンプ地で投げた。４回、１