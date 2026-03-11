侍ジャパンの大谷翔平投手（ドジャース）の愛犬・デコピンが、東京に来ていたことが判明した。大谷が１０日深夜に自身のインスタグラムを更新。デコピンがライトアップされた東京タワーの前でポーズをとる姿を公開した。毛布の上でおなかを丸出しにして無防備に眠る姿も公開された。ＳＮＳ上では「デコピンお留守番じゃなかった！！」「デコピン日本にいるの？」「えぇーデコピンさん日本にいるのぉー」「デコピンｉｎ東京」「