高市政権が成長戦略の柱として選定した、重点投資対象となる17の戦略分野において、「AI・半導体」「造船」に次ぐ3番目に位置するのが量子コンピュータを中心とする量子技術の研究開発を行う「量子」分野である。【画像】森本典繁氏と量子コンピュータ「日本は二番手集団のトップあたりでしょう。後を追う日本にとってはある程度“道はみえている”と言えます」同分野を世界で牽引する米IBMの日本法人である日本IBMの取締役副