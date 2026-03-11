〈「日本は二番手集団のトップ」日本IBMの最高技術責任者・森本典繁氏が語る、量子コンピュータ開発で日本が進むべき道とは？〉から続く内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」のチームが2月1日、南鳥島沖の海底約6000メートルからレアアース泥を採鉱することに成功した。SIP海洋プログラムディレクターの石井正一氏がこの快挙の重要性と今後の可能性について「文藝春秋」4月号に寄稿した。【画像】地球深部探査船