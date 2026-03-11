イラン・ミナブで破壊され、がれきが散乱する小学校＝5日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は10日の記者会見で、イランで児童ら160人以上が死亡した小学校への攻撃は米軍の巡航ミサイル「トマホーク」によるものだった可能性が浮上していることについて「（トランプ）大統領はいかなる調査結果も受け入れる方針だ」と話した。攻撃は2月28日にあり、トランプ氏は3月7日に「イランの仕業だ」と一方的