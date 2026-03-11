ライト米エネルギー長官＝2月、ベネズエラ・カラカス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ライト米エネルギー長官は10日、X（旧ツイッター）に「米海軍がホルムズ海峡で石油タンカー1隻の通行を成功裏に護衛した」と投稿したが、直後に削除した。レビット大統領報道官はその後の記者会見で「現時点で海軍がタンカーや船舶の護衛はしていない」と語り、誤情報だと認めた。油価高騰を警戒するトランプ大統領は、必要に応じてホ