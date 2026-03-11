俳優の玉木宏が主演するフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）第10話に、高嶋政伸（※高＝はしごだか）、杉本哲太、宮川一朗太、小沢真珠、岩崎大昇（※崎＝たつさき）、中川陽葵らゲスト出演が決定した。【写真】囲み取材に参加した岩崎大昇本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、