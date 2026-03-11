浮上航行する潜水艦を海自ミサイル艇が捉える防衛省・統合幕僚監部は2026年3月5日、対馬（長崎県）の約60km沖合で、ロシア海軍の潜水艦など3隻を確認したと発表。浮上航行している潜水艦の画像を公開しました。【画像】ポッカリ浮上してる！これが自衛隊が撮影したロシア海軍の潜水艦です防衛省によると、今回確認されたロシア海軍の艦艇はキロ改級潜水艦とステレグシチー級フリゲート（艦番号335）、バルク級航洋曳船の計3隻