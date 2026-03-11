歩く速度は、一般的に時速4〜5km程度と言われています。1kmの距離を時速4kmなら15分で、時速5kmなら12分で歩く計算になります。ちなみに不動産情報にある「駅から徒歩◯分」は、1分あたり80mをもとに計算されているとか。となると時速は4.8km、1kmを12.5分で歩くということになりますね。そう考えると、実は時速5kmって意外と速かったりするんです。歩くの速いねと言われる人がおそらく時速5kmぐらいなんじゃないかと思います。そ