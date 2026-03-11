シェラトングランドホテル広島は、3月28日の開業15周年を記念した「15周年記念 シェラトンアフタヌーンティー」を3月1日から31日まで提供している。国内8軒のシェラトンホテルのペストリーシェフが手がけたスイーツ8種を提供する。メニューは、雷おこしプラリネガトーショコラ、ピーナッツかるかん、YOKOHAMA BLUE、河内ワインジュレ、山田錦の米粉ケーキ、さつまいもバスクチーズケーキ、紅芋タルト、広島レモンのマスカルポーネ