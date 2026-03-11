3月11日、東日本大震災から15年を迎える。上皇ご夫妻や天皇、皇后両陛下ら皇室ご一家は、震災直後から何度も被災地をご訪問。この記事のすべての写真を見る被災地に思いを寄せる皇室ご一家今年は両陛下と愛子さまが3月25〜26日に岩手県と宮城県、4月6〜7日に福島県を訪れることが発表されるなど、精力的に活動を続けている。被災地に心を寄せ続ける皇室の、東日本大震災後の歩みを振り返る。2011年3月東京武道館で避難生活