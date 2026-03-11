(C)Getty Images2026年のF1開幕戦、オーストラリアGPはメルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウィンを飾り、キミ・アントネッリが2位に続いた。レース中盤以降、3位以下を大きく引き離した両マシンが見事に1-2フィニッシュを達成している。そして、前評判通りの強さをみせたメルセデス勢とスタート直後から激しく渡りあったのがフェラーリだ。シャルル・ルクレールが3位、ルイス・ハミルトンは4位で開幕戦を終えている