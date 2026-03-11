ドミニカチームの雰囲気は良好なようだ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝候補に挙がっているドミニカ共和国代表が、ここまで順調に白星を重ねている。1次ラウンド3試合を終え全勝。プールDで同じく3勝しているベネズエラとともにトーナメント進出を確定させた。【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが伝わってくるドミニカベンチの様子ドミニカは自慢の打線が猛威を奮って