All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、大分県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：52歳女性同居家族構成：本人、夫（54歳）、娘（17歳）居住地：大分県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：パート・アルバイト世帯年収：本人60万円、配偶者300万円現預金：3000万円リスク資産：0円大分銀行のスーパー定期に1000万円「老後資金