福島県浪江町の帰還困難区域で進む住宅の解体作業＝2025年3月10日（写真：共同通信社）2011年3月11日の東京電力福島第一原発事故が生んだ「帰還困難区域」。放射能汚染のためバリケードで立ち入りが制限され、いまだ帰還できずに避難生活を送る人々がいる。その一つ、福島県浪江町の津島地区では住民のほぼ半数にあたる680人が2015年、国と東電を相手取り、全域除染を求める裁判を起こした。仙台高裁での二審は3月9日、住民が「ふ