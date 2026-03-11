緊張が続く中東では、イランとイスラエルが互いのエネルギー関連施設を攻撃し合うなど、原油を巡る動きも激しさを増しています。都内のガソリンスタンドでは、1週間に3度の値上げに踏み切る事態になっています。■米軍ミサイル“トマホーク”使用かイランの小学校攻撃 先月、160人以上が死亡したイラン南部の女子小学校の新たに公開された映像です。攻撃を受けた際のものとしてイランメディアが報じています。ミサイルが落下した