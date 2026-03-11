ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで2つのメダルを手にした佐藤駿選手が地元・東北への思いを口にしました。初めての五輪で団体で銀、男子個人で銅を手にした佐藤選手は宮城県仙台市出身。銅メダルの裏には東北への思いがありました。「仙台とたくさんの方の応援をいただいたので恩返しの演技ができたかな」と話します。5歳でフィギュアスケートを始め、小学生で3回転ジャンプを習得した佐藤選手が憧れていたの