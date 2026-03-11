気象庁は、線状降水帯が発生する2〜3時間前に、発生の可能性が高まっていることを知らせる新たな情報の運用を5月から開始すると発表しました。運用が始まるのは、線状降水帯発生の2〜3時間前に発生の可能性が高まっていることを知らせる「線状降水帯直前予測」で、的中率は「5割程度」だということです。線状降水帯の情報としては、現在「半日前予測」と「発生情報」の2つが運用されていますが、新たな情報はこの2つの間に発表され