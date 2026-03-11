イランが石油輸送の要衝、ホルムズ海峡の航路に機雷を敷設し始めたとアメリカメディアが報じました。CNNテレビは10日、アメリカの情報機関の関係者の話として、イランがホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたと報じました。関係者によりますと、イラン側はすでに、ここ数日で数十個を敷設。アメリカ軍などからの攻撃後も依然として、小型艇と機雷を敷設する機材の8割から9割を保有していて、数百個の機雷を敷設することができるという