大分県日田市中津江村の林業会社田島山業と、宮崎市の航空会社ソラシドエアが共同で取り組む「ソラシドの森」（約1ヘクタール）が、民間の取り組みによって生物多様性が守られている区域を環境省が認定する「自然共生サイト」に選ばれた。同省によると、異業種との連携で認定されるのは全国で初めて。田島山業は自社単独の「みんなの森」（約1・64ヘクタール）も認定を受けており、林業会社が複数箇所で認定を受けるのも全国初と