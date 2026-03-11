東日本大震災で大津波に襲われた宮城県石巻市立大川小の校舎には被災直後、三つの掛け時計が残っていたという。いずれも午後3時37分前後で止まっており、その時刻に校舎が津波にのみ込まれたことを物語る。逃げ遅れた児童74人と教職員10人が犠牲となった。巨大地震の発生から約50分が経過していた。2011年3月11日午後2時46分、三陸沖でマグニチュード（M）9・0の地震が発生した。3分後、宮城県に6メートルの大津波警報が発令