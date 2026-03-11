大分県日田商工会議所は9日、日田市議会の議員定数について、現行の22から7削減し15とするよう求める提言書を、三苫誠議長に提出した。議員定数削減を巡ってはこれまでに、市議会の議員定数等調査特別委員会が2削減し20とする調査報告書を提出。市自治会連合会からは、6削減し16とするよう求める陳情書が提出されている。市の人口は5万9101人（2月28日現在）。日田商議所の提言書は、今後も減少が続き2040年には5万人を切ると