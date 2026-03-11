社会福祉法人「長崎いのちの電話」（長崎市）は10日、通話料が無料の「7日間フリーダイヤル相談」を始めた。17日までの1週間、生きづらさに悩む人たちの相談に耳を傾ける。事務局は「料金を気にせず、電話してほしい。あなたに、そっと寄り添います」としている。3月の自殺対策強化月間に合わせた全国的な取り組み。普段は、携帯電話の「かけ放題」プランなどを除けば、料金がかかるため、相談者が電話をちゅうちょするケース