長崎県警は10日、知事選と衆院選の選挙違反取締本部を解散した。選挙期間中やその前後に出した警告は、知事選が9件（前回比13件減）、衆院選が1件（同10件減）だった。指定された場所以外でのポスター掲示や、指定のポスター以外のビラを建物の外壁に貼るなどの行為があった。逮捕者はいなかった。