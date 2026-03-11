佐賀県は心の不調で悩む当事者や周囲の人が安心して生活できる環境を整える事業を進める。668万円を計上し、夜間・休日の医療相談電話窓口の設置や、厚生労働省が提唱する「心のサポーター」養成に取り組む方針。当事者や家族らが夜間・休日に相談できる電話窓口は、精神保健福祉士や精神医療に一定の知識がある看護師らが担うことを想定している。県によると、平日の日中はかかりつけの精神科や心療内科で相談ができるが、