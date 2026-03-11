早春に産卵のため遡上（そじょう）するシロウオを、「四つ手網」と呼ばれる1・5メートル四方の漁具で狙う佐々川（長崎県佐々町）伝統の漁がこの時季、下流域で繰り広げられている。住民らが両岸に設けた仕掛けをのぞき込み、シロウオが集まると網を引き上げる様子が見られる。ハゼ科で体長5センチほどのシロウオは日本各地に生息するものの、ゆかりの地の一つ、福岡市の室見川では資源保護のため休漁が続く。佐々川では2月中