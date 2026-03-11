浜ん町の隆盛を見守って100年−。大正から令和にかけて営業してきた、長崎市中心部の浜町アーケードにある「南靴店」が閉店を決めた。祖父が創業した店を受け継ぐ現店主、青木薫さん（74）は「お客さんの相手をするのが生きがいだった。人々が楽しく買い物ができる商店街であり続けてほしい」と話す。別れを惜しむ常連客が毎日のように顔を見せている。昨年12月、自身の年齢と後継者不在から閉店を決めた。軒先に「閉店セール