佐賀市の嘉瀬川河川敷などが舞台となる熱気球大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」について、組織委員会は10日、今年は10月30日〜11月3日に開催すると発表した。国内外から100機以上のバルーンが参加する予定で、来場者は例年並みの80万人を見込んでいる。詳細は9月中旬に発表する。（竹中謙輔）