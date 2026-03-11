明治維新期に活躍した佐賀出身の偉人、佐野常民（1822〜1902）と大隈重信（1838〜1922）の功績を振り返る企画展が、佐賀市水ケ江2丁目の大隈重信記念館で開かれている。それぞれ日本の近代化を支えた2人で接点もあり、学芸員の野口正実さんは「地元の誇りとして、子どもから大人まで知ってほしい」と話している。佐野は日本赤十字の創立者として知られており、大隈は二度総理を務めて、早稲田大の創設、鉄道の敷設や郵便・電信