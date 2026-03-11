JR九州は10日、博多駅の在来線ホームに停車した特急列車で一夜を過ごすイベントを4月25日深夜から26日早朝にかけて実施すると発表した。福岡市内では25日前後に活動を終了するアイドルグループ「嵐」など人気アーティストのコンサートが重なって「ホテル不足」が懸念されており、滞在場所の確保も踏まえて企画した。